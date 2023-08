Liebesg´schichten | Heiratssachen

Liebesg´schichten. Was für ein Kontrast! Eine Orgie an Teddybären, Pölsterchen und Bildchen um 20.15 Uhr, eine karge Verhörzelle, pardon das Sprechzimmer 23 im Parlament, 50 Minuten später. Wenn auch der äußere Rahmen zwischen den „Liebesg´schichten und Heiratssachen“ und den „Sommergesprächen“ nicht deutlicher kontrastieren könnte: Der ORF programmiert die beiden Sendungen sehr bewusst hintereinander. Denn die sommerliche Partner-Suchaktion, bei der vorwiegend schrullige, manchmal wunderliche Kandidaten präsentiert werden hat sich seit Jahrzehnten als Publikumsmagnet bewährt. Und so mancher Zuseher, der sich an den Damen und Herren, die in ihren überdekorierten Wohnungen und Häusern, zwischen Blumenkränzen und Sinnsprüchen ihre Ansprüche an die Liebe und einen Partner formulieren, delektiert, bleibt danach auf ORF2 hängen - und landet so heuer bei Susanne Schnabl und den Parteichefs im Parlament. Dort vermisst man nicht nur Lampions und Engerln als Deko. Auch die Interview-Kandidaten sorgen für weit weniger Kurzweil als die Partnersucher zuvor. Dabei geht es auch hier um Liebeswerben und um Partnersuche…