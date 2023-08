Das passiert, wenn KI den Steuerknüppel übernimmt

Selbst Fliegerasse wie Lieutenant Pete „Maverick“ Mitchell alias Tom Cruise in „Top Gun“ sind im Luftkampf auf die Unterstützung eines sogenannten Flügelmannes angewiesen. Bislang leistete diese ein Mensch, doch in Zukunft könnte diese Aufgabe eine Künstliche Intelligenz übernehmen. Bei der US Air Force feiert man nun einen ersten Durchbruch auf dem Weg dorthin.