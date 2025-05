„Sag’ meinen Eltern, dass ich noch am Leben bin!“

Mitten in den Wirren des Krieges besuchte Otmar Kelz, Jahrgang 1926, das Klagenfurter Gymnasium, wo er 1944 maturierte. „Als Gymnasiasten wurden wir auch bei der Hitlerjugend eingeschrieben. Dort absolvierte ich mehrere Flugkurse und machte sogar den Segelflugschein. Außerdem wurden ich und viele meiner Freunde zu Flakhelfern ausgebildet – so entgingen wir zunächst der Einberufung an die Front“, erinnert sich Kelz noch gut.