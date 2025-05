Statt Übung plötzlich Ernstfall: Autos in Flammen!

Brandalarm am Gelände der Feuerwehr in Inzing im Tiroler Oberland: Zwei Fahrzeuge, die eigentlich für Übungszwecke vorgesehen waren, gingen in der Nacht auf Sonntag plötzlich in Flammen auf. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen!