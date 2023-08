Scholz lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab

„Ich sehe auch in den Kommunen keinen Anlass für eine Zusammenarbeit“, betonte Scholz in einem Interview mit der „Thüringer Allgemeinen“. Und fügte hinzu: „Wer will, dass eine Kita gebaut wird, der kann einen solchen Vorschlag auch selbst einbringen. Dafür braucht er keine rechtsextreme Partei.“