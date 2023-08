AfD-Jugendorganisation bietet Boxtrainings an

Schweizer Rechtsextremisten auch eingeladen?

Viele irritiert am Foto auch die Tatsache, dass an dem Boxtraining in Südholstein auch ein Mitglied der Freien Tat aus der Schweiz teilgenommen hat. Laut der „Neuen Zürcher Zeitung“ handelt es sich bei der Gruppe um eine „kleine rechtsextreme Clique, die mit Social-Media-tauglichen Inszenierungen aggressiv in die Öffentlichkeit drängt“.