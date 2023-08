Höcke: Der gefährlichste Politiker Deutschlands

Die AfD führt in einigen Teilen Deutschlands die Umfragen an. So auch in Thüringen. Dort durfte Landesparteichef Björn Höcke nun seine kruden Thesen mit Zuschauern des öffentlich-rechtlichen Fernsehens teilen: live und in Farbe. Der Auftritt verdeutlichte, warum der Politiker einer der düstersten Rechtsradikalen Deutschlands ist.