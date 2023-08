Rechtspopulistische AfD verliert Zuspruch

Erstmals seit vier Monaten hat die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa an Zuspruch verloren. Die Partei kommt im „Sonntagstrend“ des Instituts im Auftrag der „Bild am Sonntag“ auf 21 Prozent - einen Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Dies ist den Angaben zufolge der erste Rückgang für die AfD in der wöchentlichen Umfrage seit dem 25. März.