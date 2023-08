„Bad Behaviour“: Die Hölle ist das Mädcheninternat

Als sich Jo (Jana McKinnon) und Alice (Yerin Ha) in einem Konzerthaus wiedersehen, ist die Stimmung unterkühlt. Jo kellnert und träumt immer noch von einer Karriere als Schriftstellerin, während Alice ihren Traum der weltberühmten Cellistin längst verwirklicht hat und mit ihrer Konzertreihe auftritt. Doch das ist nicht derGrund für ihre Distanziertheit. In Form von Rückblenden tauchen wir in ihre gemeinsame Zeit im Wildniscamp eines elitären Mädcheninternats vor zehn Jahren ein. Mitten im australischen Busch sollen die Teenager- Mädchen auf ein Leben in Eigenverwaltung vorbereitet werden, doch dabei ist nicht die Wildnis das Brutalste, mit dem sie konfrontiert werden. Es sind die Mädchen selbst, die einander das Leben zur Hölle machen - vor allem jenen, die dank eines Stipendiums einen Platz ergattert haben: Jo und Alice.