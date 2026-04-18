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„Only Margo“

Chaotisch und liebenswert: Fanning als Jungmama

Unterhaltung
18.04.2026 17:00
„Only Margo“ mit Elle Fanning ist jetzt auf AppleTV+ zu sehen.
„Only Margo“ mit Elle Fanning ist jetzt auf AppleTV+ zu sehen.(Bild: AppleTV+)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Eine echtes Serienjuwel ist „Only Margot“ auf AppleTV+ mit Stars wie Elle Fanning, Michelle Pfeiffer und Nicole Kidman. Lesen Sie hier die ganze „Krone“-Serienkritik zu der Geschichte über eine alleinerziehende Studentin in Geldnöten.

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Wenn Sie immer schon einmal Nicole Kidman im knallbunten Wrestling-Outfit im Ring kämpfen sehen wollten, dann ist das jetzt Ihre Chance: Die Tragikomödie „Only Margot“ ist auf AppleTV+ gestartet und nimmt uns auf bezaubernde Art und Weise mit in die Welt einer spektakulär dysfunktionalen Familie. Im Zentrum: Die Studentin Margo, die von ihrem Professor schwanger wird und als Alleinerziehende rasch in arge Geldprobleme gerät – daher lautet der Titel der Romanvorlage von Rufi Thorpe auch „Margo’s Got Money Troubles“.

Der Bestseller-Stoff hat ordentlich Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sodass Serienprofi David E. Kelley („Big Little Lies“, „Ally McBeal“) an Bord ist und sich auch die Darsteller um die bunten Rollen rissen: Elle Fanning („Sentimental Value“) brilliert als Margo, die trotz bester Absichten von einem Problem ins nächste stolpert. Superstar Michelle Pfeiffer spielt sensationell Margos schillernde-manische Mutter Shyanne. Nick Offerman („Parks and Recreation“) mimt Margos Vater Jinx, einen Wrestling-Star mit Drogenproblem und Kidman eine Kollegin von ihm, die auf wundersame Weise auch Anwältin ist. Dazu kommen noch allerlei einzigartige Mitbewohner. Soweit, so schön schräg.

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Aber „Only Margo“ setzt nicht nur auf schräge Charaktere und unmögliche Situationen. Sondern zeigt uns im Kern, wie wir es schaffen, trotz unserer Differenzen miteinander zu leben, unseren Liebsten ihre Fehler nachzusehen und sie mit all ihren Problemen zu akzeptieren. Denn nur dann ist Zusammenhalt möglich. Den Margo braucht, um trotz aller Widrigkeiten ihr Baby großzuziehen – nicht auf perfekte, aber auf liebevolle Weise.

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Eine absolute Empfehlung für diese herzerwärmende, clevere und witzige Serie. Die ersten drei Folgen sind ab sofort auf AppleTV+ verfügbar.

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