Chaotisch und liebenswert: Fanning als Jungmama

Wenn Sie immer schon einmal Nicole Kidman im knallbunten Wrestling-Outfit im Ring kämpfen sehen wollten, dann ist das jetzt Ihre Chance: Die Tragikomödie „Only Margot“ ist auf AppleTV+ gestartet und nimmt uns auf bezaubernde Art und Weise mit in die Welt einer spektakulär dysfunktionalen Familie. Im Zentrum: Die Studentin Margo, die von ihrem Professor schwanger wird und als Alleinerziehende rasch in arge Geldprobleme gerät – daher lautet der Titel der Romanvorlage von Rufi Thorpe auch „Margo’s Got Money Troubles“.