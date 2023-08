Nächstes Wolfsrudel in Graubünden nachgewiesen

Das Dutzend an Wolfsrudeln in dem, auf über 65 Kilometer an Vorarlberg angrenzenden, Schweizer Kanton Graubünden ist voll! Am vergangenen Freitag konnte die örtliche Jagdaufsicht im Gemeindegebiet von Poschiavo vier Wolfswelpen beobachten und damit die Neubildung eines Wolfsrudels - das Rügiul-Rudel - bestätigt werden. Es ist die bislang achte nachgewiesene Reproduktion in diesem Sommer im Kanton Graubünden.