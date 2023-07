Neues Wolfsrudel in Luxus-Wintersportort bestätigt

Schaf wurde am Freitag gerissen

Nur knapp fünf Kilometer von der Grenze entfernt kam es dann am Freitag auch zu einem tödlichen Angriff auf ein Schaf. Der Kadaver wurde im Gemeindegebiet von Klosters im Bereich der Fergenhütte entdeckt. Tags zuvor war auch in der an Tschagguns angrenzenden Gemeinde St. Antönien eine Wolfssichtung gemeldet worden.