Der böse Wolf und die Landespolitik

FPÖ ruft ebenfalls nach schnellem Abschuss

Einen Verbündeten hat er in der FPÖ gefunden, die am Dienstag selbst einen entsprechenden Landtagsantrag eingereicht hat. In diesem heißt es: „Auch wir halten die Anpassung der entsprechenden Jagd-Verordnung der Landesregierung für notwendig, um rasch und unbürokratisch auf Problemwölfe reagieren und so weitere Gefahren für Weidetiere und auch Menschen abwenden zu können.“ Einig sind sich Schwarze und Blaue zudem darin, dass der Schutzstatus des Wolfes angepasst gehöre - die diesbezüglichen EU-Gesetze seien über 30 Jahre alt und ließen ein adäquates Wolfsmanagement nicht zu.