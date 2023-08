Wieder zwei Schafe in Vorarlberg von Wolf getötet

Als das tote Tier in Bartholomäberg vor vier Wochen entdeckt wurde, war man von einem Luchs als Angreifer ausgegangen, wie die „Vorarlberger Nachrichten“ in ihrer Mittwochausgabe berichteten. Es stellte sich allerdings heraus, dass das Schaf zum Beutetier eines Wolfs wurde, der aus der dinarischen Population aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) nannte das Vordringen des Wolfs in den Ort „völlig unakzeptabel“.