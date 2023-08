„Titan“-Gründer will Abenteurer zur Venus schicken

Um überhaupt dorthin zu gelangen, sieht er dabei die von seinem Unternehmen entwickelten Tauchboote - wie die „Titan“ - als Schlüssel zum Erfolg. Der Einsatz der Unterseeboote sei schließlich das, „was wir am ehesten tun können, um ins All zu fliegen und diese Vision voranzutreiben, ohne tatsächlich ins All zu fliegen“, so der Unternehmer.