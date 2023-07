„Titan“-Besatzung wusste, dass sie sterben wird!

„Wie in einem Horrorfilm“

So könnten sich die letzten Sekunden im Leben der Besatzung laut Martín abgelaufen sein: „Alle stürzen und drängen sich übereinander. Stellen Sie sich das Grauen, die Angst und die Qualen vor. Es muss wie in einem Horrorfilm gewesen sein (...) In dieser Zeitspanne wurde ihnen alles klar. Und noch dazu in völliger Dunkelheit. Es ist schwierig, sich eine Vorstellung davon zu machen, was sie in diesen Momenten erlebt haben. Nach diesen 48 Sekunden oder einer Minute kam es zur Implosion und zum plötzlichen Tod.“