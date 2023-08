Strafzettel-Flut für Stadionbesucher in Klagenfurt

Ordentlich in Rage geraten sind Besucher des jüngsten SAK-Heimspieles im Stadion in Klagenfurt Welzenegg, als sie auf der Windschutzscheibe ihrer Autos einen Strafzettel fanden. Am Wochenende war nämlich wieder das Ordnungsamt des Magistrats unterwegs und brachte Parksünder zur Anzeige, die in unmittelbarer Nähe des Stadions ihr Auto abgestellt hatten.