Darum trägt Geri Halliwell ausschließlich Weiß!

… Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab!“

Im Gespräch mit dem „OK!“-Magazin verrät Geri, was hinter ihrer Entscheidung steckt, auf Farben zu verzichten. „[Es macht das Leben] einfach“, erklärt sie. „Ich mag die Farbe und es ist so, als würde man als Erwachsene eine Schuluniform tragen. Es passt zu allem und ich muss morgens nicht nachdenken.“ Die 50-Jährige will also nicht Ewigkeiten damit verbringen, unschlüssig vor dem Kleiderschrank zu stehen, um ein Outfit auszuwählen.