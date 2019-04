Mel B & Geri Halliwell hatten mehr als ein Mal Sex

Geri, die seit 2015 mit Christian Horner, Teamchef von Red Bull Racing, verheiratet ist und hat zwei Kinder hat, und Mel B galten zu Bandzeiten stets als unzertrennlich, auch nachdem die Spice Girls in ein Haus in Berkshire gezogen waren. Und während die übrigen Mitglieder Victoria, Emma und Mel C am Wochenende ihre Eltern besucht haben, hätten „Ginger“ und „Scary“ die sturmfreie Bude in vollen Zügen genossen.