Götterfunken der Hoffnung

Rund um das 200-Jahre-Jubiläum der Uraufführung von Beethovens Neunter ist dieser Klang allgegenwärtig – und natürlich auch heute als Hymne am Europatag, der von der EU für Frieden und Einheit begangen wird. Auch in einer Zeit, in der die Gräben immer tiefer werden, in Europa wieder Krieg herrscht, in denen Populisten aufhetzen und EU-Politiker angegriffen werden . . .