Bayer Leverkusen gegen AS Roma – ab 21 Uhr LIVE

„Das ist Leverkusen dieses Jahr“, sagte Roma-Trainer Daniele de Rossi nach der 0:2-Niederlage seiner Mannschaft im Hinspiel in Italien. „Sie haben die Bundesliga gewonnen, sie haben nicht nur Qualität sondern auch viel Physis und Ausdauer.“ Wie kann man so ein Team stoppen? Gar nicht - man hofft darauf, dass sie sich selbst stoppen. Aber nachdem die Ungeschlagen-Serie an den ersten beiden Wochenenden nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte ernsthaft in Gefahr war, ist das Team von Xabi Alonso wieder zurück in der Spur.