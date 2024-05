Schlammschlacht um Schilling: Wem nützt das?

Was ist das nun, diese Lena-Schilling-Affäre? Heiße Diskussionen dazu in den „Krone“-Redaktionskonferenzen, nachdem ausgerechnet jene Tageszeitung, die den Grünen am nächsten steht, großflächig über „problematisches Verhalten“ der grünen EU-Spitzenkandidatin berichtet hat.