Thomas Tuchel unter Tränen: „Das ist ein Desaster“

„Der muss abwarten“

Allerdings zählte der Treffer nicht, Schiedsrichter Szymon Marciniak hatte die Situation bereits abgepfiffen, will Mazraoui im Abseits gesehen haben. „Das ist ein Desaster! Das Bein von Toni (Rüdiger, Anm.) ist wahrscheinlich tiefer als Mazraoui. Es ist ein absolutes Desaster“, wurde ein aufgewühlter Tuchel im DAZN-Interview nach Schlusspfiff deutlich. „Die Situation muss zu Ende gespielt werden. Das ist die Regel! Vor allem, wenn sie so eng am Tor ist. Vor allem, wenn sie so knapp ist. Den ersten Fehler macht der Assistent, den zweiten Fehler macht der Schiri. Der muss nicht pfeifen, sondern kann abwarten.“