Atalanta Bergamo gegen Marseille – ab 21 Uhr LIVE

Marseille hat in Form von Pierre-Emerick Aubameyang natürlich einen eigenen Mittelstürmer, der 2023/24 an der 30-Tore-Marke schnuppert. Der Angreifer aus Gabun war im Hinspiel mehrfach nah dran und könnte sich sehr wohl fühlen, sollte Atalanta zuhause mehr Druck machen und ihm dadurch mehr Räume bieten. Und wenn er in diesem Wettbewerb einmal trifft, folgt das zweite Tor normalerweise schon bald.