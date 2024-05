Laimer: „Super, brauchst nicht gleich reinpfeifen“

Konrad Laimer (Bayern-Spieler): „Ich bin der Meinung, dass wir besser spielen können als heute. Trotzdem gehen wir 1:0 in Führung und jeder kämpft sich rein ins Spiel. Die machen das gut und machen Druck und am Ende haben sie es geschafft, irgendwie ein Tor zu schießen. Jetzt fahren wir als Verlierer heim. Wir müssen aus solchen Sachen lernen, weil wir hier auf jeden Fall gegen eine solche Mannschaft gewinnen können. Sie haben einfach große Individualität und wollen unbedingt, das hat man gesehen. Das ist Madrid und deren große Stärke.“

Zur strittigen Abseitssituation kurz vor dem Schlusspfiff: „Gefühlt lässt er das ganze Spiel alles laufen. In der 90.+15, wenn wir noch einmal nach vorne kommen, pfeift er sofort Abseits. Das verstehe ich nicht. Wir können eh nichts ändern, ich habe es im Spiel schon gemerkt und mir gedacht: ‘Super, du brauchst nicht gleich reinpfeifen, lass doch fertig spielen.‘ Es ist meiner Meinung nach sehr unnötig. Es ist ja nicht so, dass wir zum Spaß spielen würden, schade.“