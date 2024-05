Der Ex-FPÖ-Chef Strache und das liebe Geld

So heißt es auf der Internetseite der Behörde: „Achtung vor Geschäftsabschlüssen“. D. soll indes dem einstigen blauen Granden Geld für seine Beratungsdienste schulden. Strache möchte sich zum Fall nicht äußern und verweist in einer schriftlichen Stellungnahme an die „Krone“ auf den Wiener Rechtsanwalt Christoph Urbanek, der mehr als zehn womöglich geschädigte Investoren vertritt.