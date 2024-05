Flughafen Mailand führt Gesichtserkennung ein

Der vom französischen Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen Thales entwickelte Face-Boarding-Dienst ermöglicht es, die Kontrollzeiten zu verkürzen, da die Vorlage von Ausweis und Bordkarte entfällt und alles automatisch über das biometrische Erkennungssystem abgewickelt wird, sagte Armando Brunini, Geschäftsführer der Mailänder Flughäfen, bei der Vorstellung der Gesichtserkennungstechnologie. „Wir werden prüfen, wie das System in Linate funktioniert, aber wir haben auf jeden Fall vor, es auf dem Flughafen Mailand Malpensa einzuführen. Wir werden abwägen, mit welchen Unternehmen und in welchem Zeitrahmen“, so Brunini.