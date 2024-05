Pixel 8A: Google enthüllt sein neues „Volkshandy“

Ebenso selten in der Preisklasse wie das Update-Gelübde: Google spendiert dem Pixel 8A einen schnellen USB-C-3.2-Anschluss für den Datenaustausch. Die neuen Pixel-Handys kommen am 14. Mai auf den österreichischen Markt und werden in vier Farben – Schwarz, Weiß, Hellblau und Hellgrün – erhältlich sein. Wer mit den 128 Gigabyte Speicherplatz der Standardvariante nicht auskommt, bezahlt für das 256-Gigabyte-Modell 609 Euro.