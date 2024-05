„Zu Kopf gestiegen“: Eklat um Melissa Naschenweng

„Der Kärntnerin, die noch vor ein paar Jahren im Kuhstall stand und melkte, dürfte der Erfolg inzwischen zu Kopf gestiegen sein.“ In einem Beitrag der aktuellen Ausgabe lässt die „Musikpost“ kein gutes Haar an Melissa Naschenweng. Der Schlagerstar war gemeinsam mit Kollegen wie Marc Pircher, den Juzis oder den Nockis bei der traditionellen Ostergala im oststeirischen Hartberg aufgetreten, die jedes Jahr am Ostersonntag über die Bühne geht.