Grüne: „Hemmungslose Kampagne“ gegen Schilling

Über die Affäre hatte der „Standard“ am Dienstagabend berichtet. Schilling habe behauptet, eine ihrer Freundinnen sei von ihrem Gatten geschlagen worden, sodass die Betroffene sogar eine Fehlgeburt erlitten habe. Sie musste sich laut dem Medienbericht am 12. April vor Gericht in dieser Causa verantworten. Sie verpflichtete sich demnach, mehrere Äußerungen in Zukunft zu unterlassen, der Streitwert lege bei 20.000 Euro.