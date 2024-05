EU: Bürokratie wird zum Monster

Ach, wie gut sind doch all diese Vorhaben gemeint: Pfui, weg mit dem Kohleabbau, dafür sprießt ein Klimaziel neben dem anderen. Und damit es auch wirklich gut wird, bombardiert die Behörde in Brüssel die Wirtschaft mit Hekatomben von Vorschriften. Man jagt eifrig die Eier legende Wollmilchsau, sprich in diesem Fall: hehre Umweltziele, aber koste es, was es wolle...