Katzenjammer! Wie ein Kater vor Gericht landete

Ein Nachbarschaftsstreit mit tierischen Konsequenzen beschäftigt das Bezirksgericht Neulengbach, Bezirk St. Pölten, in Niederösterreich. Im Mittelpunkt einer Klage stehen zwei Katzen. „Balu“ (Name von der Redaktion geändert) soll nämlich ein äußerst aggressiver Artgenosse sein, so der Vorwurf. Vor einigen Wochen soll er sich auf dem Nachbargrundstück auf Katze „Coco“ (Name ebenfalls geändert) gestürzt und sie schwer verletzt haben.