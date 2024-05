Bundespolizeichef klagt die FPÖ und Herbert Kickl

Schnedlitz kündigte „Atombombe“ gegen ÖVP an

Der Gegenschlag von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in Richtung ÖVP ließ nicht lange auf sich warten. Er kündigte eine „Atombombe“ an, die der „ÖVP drohe“. Gemeint waren angebliche Kontakte zwischen Takacs und Marsalek, die schon seit mehreren Jahren bestehen sollen.