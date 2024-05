Ministerin Edtstadler mit „Blut“ attackiert

Antisemitismus-Fälle häufen sich

Erst in der Nacht auf den 1. Mai waren in Wien-Leopoldstadt zahlreiche Hauswände eines jüdischen Besitzers mit antisemitischen Parolen, wie „Death to Zionism“ und „Victory to Palestine“ aufgemalt worden. Als Reaktion bemalte am Montag Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und IKG-Präsident Oskar Deutsch im Beisein des israelischen Botschafters David Roet die Slogans auf der Fassade des Geschäfts wieder.