Eine Reise ins Inferno

Asmik Grigorian, die in Salzburg 2018 mit „Salome“ einen Triumph feierte, gibt heute ihr Rollendebüt als Lady Macbeth: „Ich versuche, sie mir als Mensch vorzustellen, sie zu vermenschlichen und mich in die Rolle hineinzuversetzen“, sagt die litauische Sopranistin, „ich möchte auch ihre Schwächen hervorheben. Nur das Dunkle und Böse in dieser Figur darzustellen, interessiert mich nicht, denn ich glaube nicht an eindimensionale Charaktere. Ich bin Krzysztof Warlikowski sehr dankbar, dass er die Geschichte so erzählt, dass alles, was geschieht, eine Ursache und ein Motiv hat.“