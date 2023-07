So entgehen Paare der Stressfalle Urlaub

„Krone“: Was sollten Paare Ihrer Meinung nach bei der Urlaubsplanung beachte?

Caroline Erb: Wichtig ist, dass jeder für sich vorab klärt, was er oder sie sich vom Urlaub erwartet: Wünsche ich mir beispielsweise viele sportliche Aktivitäten rund um die Uhr, das Erleben von kulturellen Highlights oder einfach nur, den ganzen Tag in der Sonne am Strand zu liegen? Im Bestfall sind sich beide Partner einig, oder man entscheidet sich für einen Kompromiss, der für beide gut passt.