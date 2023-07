Kim Kardashian verwirrt mit seltsamem Unterteil

Kim, die Problemlöserin

Man kennt’s: An Frauenkleidung fehlen oftmals praktische Taschen, die in der Herrenabteilung wiederum an nahezu jedem Teil zu finden sind. Nachdem schon viele diesen Missstand beklagten und erläutert hatten, dass sich auch Frauen über praktische Täschchen freuen würden, hatte Unternehmerin Kim Kardashian den Einfall.