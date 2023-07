Neue „Skims“-Kampagne schockt und freut zugleich

McCarthy, die auch als Courtney in der Serie „Two and a Half Men“ zu sehen war, schwärmte auf ihrem Instagram: „Ich bin so stolz auf die SKIMS Kampagne. Die Energie am Set war umwerfend, insbesondere neben Carmen, die mega aussieht.“ Liest man sich die Kommentare durch, ist sie nicht die einzige, die findet, dass die beiden heiß aussahen.