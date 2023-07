Jasmin, äh Kim Kardashian als richtige Prinzessin!

Eine stach ganz besonders ins Auge: Kim Kardashian glich in ihrem Look wahrhaftig einer Prinzessin! Sie besuchte die Veranstaltung in einem pflaumenfarbenen, prachtvollen Kleid mit feinen dazugehörigen Handschuhen. Darüber glänzte ein Ring, der zu ihrer Halskette und den Ohrringen passte. Ihre Haare hatte sie, wie eine Prinzessin eben, halb offen und hochtoupiert.