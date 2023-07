Wolfsangriff auf Schäfer und Herde in Holland

Unruhe in der Bevölkerung

In der ländlichen Gemeinde Westerveld in der nordöstlichen Provinz Drenthe werden schon seit einiger Zeit Wölfe gesichtet, sagte die Gemeindesprecherin. Für Tierhalter gibt es Zuschüsse für den Kauf wolfsabweisender Zäune. Anfang Oktober hat die Provinz in Westerveld ein Informationstreffen geplant, um auf die Unruhe in der Bevölkerung einzugehen, die das Auftauchen der Raubtiere ausgelöst hat.