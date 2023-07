Rotkäppchen und der Wolf: Kopfgeld regt auf

Der Vorstoß der SPÖ-Fraktion in der Gemeinde Gmünd, ein Kopfgeld auf den Wolf auszusetzen und Jägern für jedes legal abgeschossene Raubtier eine Prämie von 1000 Euro aus der Gemeindekasse zukommen zu lassen, hat in Kärnten und über die Grenzen hinaus die Wogen hochgehen lassen. Auch in den Reihen der Roten wird diskutiert, ob das der richtige Weg sein könnte.