84 Angriffe an nur einem Tag in der Südukraine

Raketenangriff auf Lwiw forderte vier Tote

In der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Wohngebiet angegriffen. Dabei kamen laut ukrainischem Innenministerium vier Menschen ums Leben. Mindestens 32 Personen wurden verletzt. Eine Such- und Rettungsaktion laufe und konnte bisher sieben Menschen aus den Trümmern retten. Mehr als 60 Bewohnerinnen und Bewohner mussten aus den zerstörten Häusern evakuiert werden.