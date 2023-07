Ökosystem erst in zehn Jahren wiederhergestellt

Durch die Sprengung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine wurden mehrere Ökosysteme überschwemmt. Bis sie wiederhergestellt sind, soll es mindestens zehn Jahre dauern. Allerdings sei eine Rückkehr in das Stadium vor der Explosion auch in dieser Zeit nicht möglich, sagte der ukrainische Umweltminister, Ruslan Strilez.