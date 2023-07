ITA: Digitale Technik macht uns immer verwundbarer

Als Beispiel für eine fragwürdige Digitalisierung nannte Matthias Urbach, Geschäftsführender Direktor des Berliner Rat für Digitale Ökologie (RDÖ), der die Studie in Auftrag gegeben hat, die Möglichkeiten, Akkus in vernetzten E-Autos oder in Erntemaschinen aus der Ferne abzuschalten. „Die Digitalisierung gibt Herstellern besondere Machtmittel in die Hand“, sagte Urbach.