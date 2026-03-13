Neuer Bischöfe-Vorsitz: Krautwaschl als Favorit

„Bin nicht gezwungen worden“

Die „Krone“ fragte am Freitag beim steirischen Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl nach, der die Debatte um die Ehelosigkeit differenzierter sieht: „Ich bin nicht dazu gezwungen worden und wusste, worauf ich mich da einlasse.“ Christliche Glaubensgemeinschaften, die eine Heirat von Priestern zuließen, seien deshalb noch lange nicht frei von Problemen, „aber ich kann mir beides gut vorstellen“.