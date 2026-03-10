Vorteilswelt
Kinostart am 1. April

Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film“

Digital
10.03.2026 15:57
Porträt von krone.at
Von krone.at

In wenigen Wochen ist es soweit: Nintendos Videospieleheld Super Mario schickt sich an, im „Super Mario Galaxy Film“ ein weiteres Mal die große Leinwand zu erobern. Im finalen Trailer zeigen die Macher des Films, wie viel Action auf Fans des kultigen Gaming-Installateurs zukommt. 

0 Kommentare

Mit dem „Super Mario Bros. Film“ landeten Nintendo und Universal 2023 einen veritablen Animationsfilm-Hit – und nun holt man zum nächsten Streich aus. In der Fortsetzung bekommen es Mario und Bruder Luigi abermals mit der bösen Echse Bowser zu tun – und ihrem Nachwuchs. 

Neben den bereits aus dem ersten „Super Mario“-Film bekannten Charakteren ist diesmal ein weiterer Nintendo-Liebling mit dabei – nämlich Marios Reitsaurier Yoshi. Auch die bereits aus der „Super Mario Galaxy“-Spielevorlage bekannte Rosaline bekommt einen Auftritt. 

Lesen Sie auch:
Mehr als 17,4 Millionen Exemplare der Switch 2 wurden bis Ende des Jahres verkauft.
Über 17 Mio. verkauft
Umsatz verdoppelt: Switch 2 beflügelt Nintendo
04.02.2026
Krone Plus Logo
Großer Hardware-Check
Nintendo Switch 2: Wie gut ist die Rundum-Konsole?
10.06.2025
Krone Plus Logo
Gaming-Star im Kino
„Super Mario“: Wie der „Jumpman“ zur Ikone wurde
04.04.2023

Der „Super Mario Galaxy Film“ kommt am 1. April in die österreichischen Kinos. Bei den Synchronsprechern bedienen sich Nintendo und Partner Universal Pictures bekannter Namen: Super Mario wird beispielsweise von Chris Pratt („Jurassic World“, „Avengers“) eingesprochen. 

Digital
10.03.2026 15:57
Kinostart am 1. April
Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film"
