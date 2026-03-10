Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film“

In wenigen Wochen ist es soweit: Nintendos Videospieleheld Super Mario schickt sich an, im „Super Mario Galaxy Film“ ein weiteres Mal die große Leinwand zu erobern. Im finalen Trailer zeigen die Macher des Films, wie viel Action auf Fans des kultigen Gaming-Installateurs zukommt.
Mit dem „Super Mario Bros. Film“ landeten Nintendo und Universal 2023 einen veritablen Animationsfilm-Hit – und nun holt man zum nächsten Streich aus. In der Fortsetzung bekommen es Mario und Bruder Luigi abermals mit der bösen Echse Bowser zu tun – und ihrem Nachwuchs.
Neben den bereits aus dem ersten „Super Mario“-Film bekannten Charakteren ist diesmal ein weiterer Nintendo-Liebling mit dabei – nämlich Marios Reitsaurier Yoshi. Auch die bereits aus der „Super Mario Galaxy“-Spielevorlage bekannte Rosaline bekommt einen Auftritt.
Der „Super Mario Galaxy Film“ kommt am 1. April in die österreichischen Kinos. Bei den Synchronsprechern bedienen sich Nintendo und Partner Universal Pictures bekannter Namen: Super Mario wird beispielsweise von Chris Pratt („Jurassic World“, „Avengers“) eingesprochen.
