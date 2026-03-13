Vorteilswelt
Für Verbündete

Kiew öffnet Zugang zu Schlachtfelddaten für KI

Web
13.03.2026 07:19
Die Datenbank soll Millionen kommentierter Bilder von Kampfeinsätzen umfassen.
Die Datenbank soll Millionen kommentierter Bilder von Kampfeinsätzen umfassen.(Bild: EPA/Press service of the 24th Mechanized Brigade HANDOUT)
Von krone.at

Die Ukraine öffnet ihren Verbündeten den Zugang zu ihren Schlachtfelddaten, um die Entwicklung von Software für Künstliche Intelligenz bei Drohnen zu trainieren. Dies teilt Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow auf Telegram mit.

 „Die Ukraine besitzt eine einzigartige Sammlung von Schlachtfelddaten, die nirgendwo sonst auf der Welt ihresgleichen hat“, schrieb Fedorow. Dazu gehörten Millionen von kommentierten Bildern, die bei Zehntausenden von Kampfeinsätzen gesammelt worden seien.

Die Ukraine habe eine Plattform geschaffen, um KI-Modelle sicher zu trainieren, ohne sensible Daten preiszugeben. Die Datensätze würden ständig aktualisiert.

Die Ukraine erhofft sich davon laut Fedorow eine beschleunigte Entwicklung von KI-Modellen, die sie dann in ihrem seit vier Jahren andauernden Abwehrkampf gegen Russland einsetzen könne.

