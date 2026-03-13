Unterbrechung auf „neuer“ Weststrecke

21 Jahre jung – und schon 15 Rallye im Rückspiegel
Neue Generation
Störung auf einer der wichtigsten Bahnverbindungen Österreichs: Am Freitag wurde der Verkehr auf der „neuen“ Weststrecke zwischen Wien und St. Pölten kurzzeitig unterbrochen.
Nach dem Feuerwehreinsatz am Bahnhof Tullnerfeld am Freitag ist ein ICE der Deutschen Bahn wegen eines technischen Gebrechens evakuiert worden. Laut ORF mussten rund 500 Fahrgäste den Zug verlassen und wurden in Sicherheit gebracht.
Umleitungen eingerichtet
Laut der ÖBB soll es keine Verletzten gegeben haben. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz. Einige Garnituren wurden während der Sperre über die „alte“ Weststrecke umgeleitet.
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