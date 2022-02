Smart-Home-Trend macht es Cyberkriminellen leicht

Das Internet der Dinge (Internet of Things - IoT) wird für immer mehr Menschen Wirklichkeit. Doch egal ob Fitnessuhr, Haushaltsgeräte mit WLAN, Amazon Alexa oder sonstige Smart-Home-Anwendungen, all dies ist auch ein Einfallstor für Cyberkriminelle und damit eine Gefahr für das eigene Heim, warnt IT-Ziviltechniker Peter Mandl. Zudem besteht die Möglichkeit, dass via Home-Office auch Unternehmen angegriffen werden.