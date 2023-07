„Statt Hilfe gibt’s von Gewerkschaft Eislutscher“

„Schwimmen Richtung Untergang“

Und die Younion? Das ist die Interessenvertretung von 120 Berufsgruppen im Gesundheitswesen. Das hat die Younion vergangene Woche in einem offenen Brief anlässlich des Ärztestreiks der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring geschrieben. Der Brief sollte den für bessere Arbeitsbedingungen kämpfenden Kollegen aber nicht Mut machen. Darin kritisiert die Gewerkschaft den Alleingang der Ärzte. Gleichzeitig wird attestiert, dass „praktisch alle Probleme haben - zum Teil massiv“. Und wie kann diesen geholfen werden? Mit Gratiseis und einem sexistischen Gedicht?